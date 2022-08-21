Парусная часть Спартакиады — 2022 пройдёт в яхт-клубе Санкт-Петербурга

Соревнования пройдут в яхт-клубе Санкт-Петербурга (ЯКСПб, адрес: Лахта, ул. Береговая, дом 19, литера А) с 23 по 28 августа 2022 года, гонки сильнейших спортсменов-олимпийцев на акватории Финского залива можно будет посмотреть в прямом эфире. Ежедневный LIVE стартует в 12:00:



LIVE Вконтакте

23.08.2022, первый гоночный день — ссылка.

24.08.2022, второй гоночный день — ссылка.

25.08.2022, третий гоночный день — ссылка.

26.08.2022, четвертый гоночный день — ссылка.

27.08.2022, пятый гоночный день — ссылка.

28.08.2022, финалы — ссылка.



LIVE YouTube

23.08.2022, первый гоночный день — ссылка.

24.08.2022, второй гоночный день — ссылка.

25.08.2022, третий гоночный день — ссылка.

26.08.2022, четвертый гоночный день — ссылка.

27.08.2022, пятый гоночный день — ссылка.

28.08.2022, финалы — ссылка.



Всего в соревнованиях примут участие 155 спортсменов из 15 регионов России, которые разыграют 10 комплектов медалей в зачётах олимпийских классов яхт: «Лазер-Стандарт», «Лазер-Радиал», 49er, 49erFX, 470-смешанный экипаж, «Накра-17» смешанный экипаж, мужские и женские дисциплины парусной доски IQFoil и кайтбординг «курс-рейс».

В Петербург приедут звёздные экипажи, например бронзовый призёр чемпионата мира и Европы, участник двух олимпиад в классе 470 Денис Грибанов со своей новой рулевой (после изменения формата гонок исчезли чисто женские и мужские экипажи), многократной чемпионкой России, победительницей Универсиады в Китае Алисой Кирилюк. «Мы ждем хороших условий для гонок, как это обычно бывает в Питере, — рассказывает Денис. — Наша задача – показать наш максимум, и мы готовы к борьбе».

В классе «Лазер-Стандарт» опытнейшего лидера класса, бронзового призёра чемпионата Европы, многократного чемпиона России и участника двух олимпиад Сергея Комиссарова будут атаковать не менее титулованные, но более молодые чемпион мира среди юниоров и обладатель Кубка Европы, чемпион России Максим Николаев и чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион Европы среди юниоров, чемпион России Даниил Крутских.



В классе «Лазер-радиал» у девушек борьба развернётся между чемпионкой России, участницей олимпиады Екатериной Зюзиной, бронзовым призёром первенства Европы, чемпионкой России Александрой Лукояновой, серебряным призёром чемпионата России Екатериной Берёзой и победительницей первенства мира, чемпионкой России Марией Кислухиной.



В дисциплине кайтбординг «курс-рейс» у мужчин поборются многократный чемпион России Антон Минаев (24 года), мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион мира в зимнем кайтинге, серебряный призёр чемпионата России – 2022, один из сильнейших гонщиков, представляющих Санкт-Петербург, Никита Коданёв (23 года) и победитель как летнего, так и зимнего первенства России 2022 года, победитель чемпионата мира – 2022 по сноукайтингу в юношеском зачёте Иван Охотников (16 лет).

У женщин в кайтбординге за медали будут сражаться мастер спорта международного класса, многократная чемпионка мира в зимнем кайтинге на сноуборде Валерия Гаращенко (21 год), победительница первенства России среди девушек в летнем кайтинге и сноукайтинге, серебряный призёр чемпионата России – 2022, победительница чемпионата мира – 2022 по сноукайтингу среди юниорок Светлана Трусова (16 лет) и серебряный призёр первенства России – 2022, бронзовый призёр чемпионата России – 2022 Алиса Ивановская (17 лет).



Для того чтобы представлять свой регион на спартакиаде, спортсмены должны были получить персональные квоты, которые разыгрывались на IV этапе Кубка России в олимпийских классах яхт и на чемпионате России в классе «кайтбординг курс-рейс».



Помимо личных соревнований, на соревнованиях будет общекомандный зачёт. Подведение итогов общекомандного зачёта среди спортивных команд будет определяться по наибольшей сумме очков. Лучший результат – это наибольшие очки, которые спортсмен или экипаж может принести своей команде, чем выше занятое спортсменом место, тем больше очков.



Запланировано шесть гоночных дней, на протяжении которых сильнейшие гонщики со всей страны будут бороться за титул чемпиона.



Расписание регаты:

22.08 — день приезда, комиссия по допуску участников, обмер судов;

23.08 — 27.08 — гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах – в 12:00;

28.08 — медальные гонки, все классы; старт первой гонки – в 11:00, старт последней гонки – не позднее 14:00;

29.08 — день отъезда.



Официальный сайт Всероссийской спартакиады

Сайт ЯКСПб