Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда Республики Татарстан стала победителем Спартакиады по волейболу среди мужчин

Команда Республики Татарстан стала победителем Спартакиады по волейболу среди мужчин
Комментарии

Республика Татарстан в финальном матче Спартакиады-2022 уверенно расправилась с командой Санкт-Петербурга и завоевала золотые медали соревнований по волейболу.

Татарстан переиграл петербуржцев со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23). Победители не потерпели ни одного поражения за турнир.

В матче за бронзовые медали встретились Москва и Белгородская область. Команда Москвы взяла верх над соперниками — 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).

Спартакиада-2022 проходит с 10 августа по 2 октября среди субъектов РФ. 17 августа в борьбу за награды в волейбольном турнире вступили женщины.

Спартакиада-2022. Волейбол.
Мужчины

Финал
Республика Татарстан − Санкт-Петербург − 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)

Матч за третье место
Москва – Белгородская область — 3:0 (25:18, 25:15, 25:19)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022