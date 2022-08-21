Команда Республики Татарстан стала победителем Спартакиады по волейболу среди мужчин

Республика Татарстан в финальном матче Спартакиады-2022 уверенно расправилась с командой Санкт-Петербурга и завоевала золотые медали соревнований по волейболу.

Татарстан переиграл петербуржцев со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23). Победители не потерпели ни одного поражения за турнир.

В матче за бронзовые медали встретились Москва и Белгородская область. Команда Москвы взяла верх над соперниками — 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).

Спартакиада-2022 проходит с 10 августа по 2 октября среди субъектов РФ. 17 августа в борьбу за награды в волейбольном турнире вступили женщины.

Спартакиада-2022. Волейбол.

Мужчины

Финал

Республика Татарстан − Санкт-Петербург − 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)

Матч за третье место

Москва – Белгородская область — 3:0 (25:18, 25:15, 25:19)