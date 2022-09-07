Примож Роглич завершил выступление на «Вуэльте» из-за травмы

Словенский велогоншик Примож Роглич, выступающий за нидерландскую команду Jumbo-Visma, не сможет продолжить участие в велогонке «Вуэльта Испании». Об этом сообщается в социальной сети велогонки.
«Мы будем скучать по тебе, друг. Твоё отношение к велосипеду и стремление к соревнованиям особенны. Приятно наблюдать за тобой на гонке «Вуэльта». Выздоравливай скорее! Роглич не выйдет на старт гонки из-за травмы, которая произошла в результате вчерашней аварии. Ты зажёг в этом году. Желаем тебе скорейшего выздоровления, чемпион», — написали в пресс-службе гонки.
На 16-м этапе Роглич начал ускорение за 2,5 км до финиша, но за 75 метров до завершения этапа упал. По окончании этапа гонщик был осмотрен медицинской службой, ему оказали необходимую помощь и дали рекомендации по лечению врачам.
Роглич выиграл три последние «Вуэльты», а в этом году шёл вторым в общем зачёте.
Общий зачёт после 16-го этапа
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 61:26.26.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.26 — выбыл из гонки
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) +2.01.
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.49.
5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +5.16.
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