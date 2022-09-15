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Гимнастка, родившаяся в России, принесла Германии первое золото ЧМ с 1975 года

Гимнастка, родившаяся в России, принесла Германии первое золото ЧМ с 1975 года
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На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в отдельных видах.

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева первенствовала в упражнении с булавами и завоевала для Германии первую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике с 1975 года. Для Варфоломеевой это уже третья медаль на первенстве планеты в Софии. Ранее она завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Булавы

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,550
2. Стиляна Николова (Болгария) – 32,600.
3. София Раффаэли (Италия) – 31,850…
6. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,850…
8. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,450.

Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть! Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть!
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