Гимнастка, родившаяся в России, принесла Германии первое золото ЧМ с 1975 года

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в отдельных видах.

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева первенствовала в упражнении с булавами и завоевала для Германии первую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике с 1975 года. Для Варфоломеевой это уже третья медаль на первенстве планеты в Софии. Ранее она завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Булавы

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,550

2. Стиляна Николова (Болгария) – 32,600.

3. София Раффаэли (Италия) – 31,850…

6. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,850…

8. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,450.