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Чемпион ОИ Далалоян: вся ситуация абсурд, но у нас есть надежда, что мы поедем в Париж

Чемпион ОИ Далалоян: вся ситуация абсурд, но у нас есть надежда, что мы поедем в Париж
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике, россиянин Артур Далалоян поделился мыслями о шансах выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Мы работаем, не покладая рук. Вся эта ситуация – абсурд, но у нас есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж. Стремимся только к этому. Конечно, эта ситуация быстро не утихнет, такие истории никогда быстро не проходили. Хочу отметить огромную работу нашего Министерства спорта, федерации гимнастики России — проводят турниры, вернули Спартакиаду. Спортсмены замотивированы, несмотря на то время, которое мы сейчас проживаем», — сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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