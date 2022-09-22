В ФИДЕ пояснили, на каких турнирах гроссмейстеры из РФ могут выступать под своим флагом

В правовом департаменте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пояснили, в каких случаях российские гроссмейстеры могут выступать на международных турнирах в 2022 году под национальным флагом.

Ранее отбывший шестимесячную дисквалификацию российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не планирует выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Есть две процедуры — флаг в рейтинге ФИДЕ и на конкретном соревновании. Если говорить о первой процедуре, то те игроки, которые хотят этого, могут оставаться под флагом России. Например, под флагом России в рейтинге указан победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. В то же самое время при участии в конкретных соревнованиях чемпионата мира игроки, представляющие Россию, указывают на игровых столах и прочих носителях слово ФИДЕ вместо национальной федерации. Это обязательное условие участия. Если речь идёт о выступлении в обычных турнирах (не входящих в цикл чемпионата мира), игрок имеет право выступать под флагом Федерации шахмат России.

В цикле чемпионата мира флаг России не допущен до конца текущего года. В рейтинговых турнирах спортсмены имеют право выступать под флагом Федерации шахмат России, даже если эти турниры проводятся за пределами Российской Федерации. Однако организаторы конкретного частного турнира имеют право потребовать от спортсмена согласиться участвовать под флагом ФИДЕ», — приводит слова представителя ФИДЕ «РИА Новости Спорт».

Уточним, что до середины декабря 2022 года Россия находится под санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), из-за чего спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира под национальным флагом.