Волейболистки сборной Пуэрто-Рико не смогли вовремя вылететь на ЧМ из-за урагана

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила на чемпионат мира волейболисток сборной Пуэрто-Рико, несмотря на то что пять из них не сумели вовремя добраться к месту проведения соревнований из-за урагана Фиона. Непрекращавшиеся дожди отрезали им путь к аэропорту.

Пять застрявших дома волейболисток прибудут в Нидерланды только завтра, 23 сентября – в день старта соревнований. А уже 24 сентября у команды Пуэрто-Рико запланирована игра с Бельгией. FIVB разрешила заявить на чемпионат мира опаздывающих волейболисток, используя электронную подпись.

Сборная Пуэрто-Рико в шестой раз подряд выступит на чемпионате мира. Их соперниками в группе А станут команды Нидерландов, Камеруна, Италии, Кении, а также Бельгии. Они намерены в четвёртый раз в своей истории выйти во второй групповой этап.