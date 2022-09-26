Дарья Клишина показала фото в купальнике на пляже в Майами

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила новую фотографию в купальнике. Снимок сделан на пляже в Майами (США).
Фото: из личного архива дарьи клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У российской спортсменки родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли летом 2021-го, Дарья Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
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