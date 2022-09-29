Алексей Немов объяснил, почему лучшим спортсменам надо давать бронь от мобилизации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, почему, по его мнению, лучшим спортсменам нужно давать бронь от мобилизации.

«Много разных мнений, но я считаю, что раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов.

Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Всё-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить», — приводит слова Немова «RT на русском».

Ранее сообщалось, что два фигуриста сборной России получили повестки в военкомат.