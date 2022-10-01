Олег Матыцин: новые регионы будут интегрированы в российский спорт

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вошедшие в состав страны регионы будут интегрированы в систему российского спорта, так как являются неотъемлемой частью государства.
В конце сентября большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей поддержали на референдумах решение о вхождении в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы этих регионов подписали соответствующие договоры.
«Естественно, новые регионы будут интегрированы в российский спорт. Мы уже сейчас взаимодействуем с регионами, речь идёт не только о сборных командах, но и о развитии физической культуры и спорта. Конечно, они как неотъемлемая часть нашего государства будут вовлечены во все проекты, которые мы реализуем», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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