В Госдуме отреагировали на недопуск российских волейболистов к Олимпиаде 2024 года

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.
«К сожалению, наши команды не допустили к отборочному квалификационному турниру – это очень плохая новость для всего международного волейбола, даже не для российского. Прецедент неприятный создан, на основании надуманных политических причин начинают душить национальные федерации России и Беларуси. Такие вещи недопустимы. Россия всегда была в лидерах волейбола, и не допустить наших спортсменов – это спортивное преступление.
Ребята готовились, выступали, тренировались некоторые всю свою жизнь, готовились к этим стартам — и их лишают законного права на выступление. Для большинства наших спортсменов волейбол – это основная работа. Нарушение прав и свобод любого гражданина. Думаю, это нужно оспорить. Если есть такая возможность, Российская Федерация должна оперативно подать в суд и попытаться оспорить это решение», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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