Байлз не вошла в состав сборной США по гимнастике на чемпионат мира
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз не вошла в состав сборной США на чемпионат мира. Впервые с 2012 года Байлз не попала в состав сборной на крупнейший старт сезона.
Ранее 25-летняя Байлз говорила, что взяла паузу. При этом она подчёркивала, что пока не завершала карьеру.
В состав сборной США в итоге вошли Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Лиэнн Вонг, Скай Блэкли и Шайлиз Джонс.
Квалификация у женщин на чемпионате мира стартует уже завтра, 29 октября, и продлится до воскресенья.
Спортсменка не выступала на профессиональном уровне с Олимпийских игр в Токио (Япония). Но, по словам 25-летней гимнастки, она сейчас работает над психологическим состоянием, чтобы продолжить выступать.
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