«Чемпионат» стал партнёром «Чеховских медведей»

Спортивный портал «Чемпионат» стал партнёром самого титулованного гандбольного клуба России – «Чеховских медведей»! Логотип «Чемпионата» появится на рукавах игровой формы уже сегодня на матче с саратовским СГАУ.

«Такой крупный интернет-портал, без сомнения, поможет нам в главной цели — популяризации гандбола. С помощью новых информационных возможностей и наших новых партнёров мы хотим рассказать о ручном мяче и, конечно, нашем клубе, а также турнире любительского гандбола «Герои города» всей стране!» — рассказал генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Управляющий директор «Чемпионата» и директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков подчеркнул: «Мы очень рады стать партнёрами такого титулованного клуба. «Чеховские медведи» являются настоящим флагманом российского гандбола и динамично развивающимся клубом, который ставит перед собой только самые высокие цели. Надеемся, что наше сотрудничество расширит не только гандбольную аудиторию на «Чемпионате», но и познакомит постоянных читателей с одной из самых популярных гандбольных команд России!»

«Чеховские медведи» являются 21-кратными чемпионами России, 10-кратными обладателями Кубка России, а также девятикратными обладателями Суперкубка. В 2006 году чеховский клуб стал обладателем Кубка Кубков, второго по значимости турнира, организуемого Европейской гандбольной федерацией.