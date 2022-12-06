Ронни О'Салливан сохранил первое место в мировом рейтинге
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан сохранил первое место в мировом рейтинге, несмотря на не самое лучшее выступлении на Scottish Open – 2022, на котором лидер рейтинга дошёл лишь до 1/16 финала.
В 1/16 финала Ронни уступил соотечественнику и будущему победителю турнира Гэри Уилсону (32-й в мировом рейтинге) со счётом 3:4. После этого О'Салливан остался на первом месте рейтинга, опережая Джадда Трампа на 211 тыс. очков. Англичанин Марк Селби уступил вторую строчку, став третьим. Отметим, что большой рывок в рейтинге совершил англичанин Джо О'Коннор, который занял второе место на прошедшем Scottish Open – 2022. Он поднялся с 55-го на 40-е место.
Напомним, 32 лучших снукериста рейтинга выступят на World Grand Prix.
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