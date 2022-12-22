Призёр ОИ — о Бахе: своеобразный мужчина. Не могу понять, чего он добивается и хочет

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в эстафете российский пловец Михаил Вековищев оценил неоднозначные выступления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении причин и длительности отстранения отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Слежу за выступлениями Томаса Баха. Он какой-то своеобразный мужчина. Не могу понять, чего он добивается и хочет. Здесь он за красных, а там он за белых и какого-то конкретного ответа дать не может, как будто сам не может определиться. Понимаю, что на него, наверное, кто-то оказывается влияние со стороны, поэтому он говорит, то одно, то другое.
Мы понимаем и надеемся, что ситуация с дисквалификацией российских спортсменов не затянется надолго. Понимаем, что уже в ближайшем будущем нам предстоит выходить на международную арену и соревноваться. Но даже, когда мы выступаем в России между собой, конкуренция есть и даже с зарубежными спортсменами. Мы смотрим международные соревнования, видим, как плывут наши соперники, результаты и хотим их обогнать, чтобы они не расслаблялись. Это мотивацией и служит. В ближайшем будущем будем уже с ними выходить и соперничать», — приводит слова Вековищева Metaratings.
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