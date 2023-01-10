«Для меня это неприемлемо». Вяхирева — о том, к чему так и не смогла привыкнуть в Норвегии
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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, 6-кратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд» Анна Вяхирева рассказала, к чему до сих пор не может привыкнуть в Норвегии.
«К тому, что у норвежцев горячий приём пищи — исключительно на ужин. А на завтрак и обед спокойно ограничиваются сэндвичем. Для меня это неприемлемо. С супами тут тоже проблема. В ресторане, который специализируется на местной кухне, их практически не найти. Надо идти во французский или азиатский. Либо дома варить. Я предпочитаю второй вариант», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».
Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре норвежское издание TV2 включило Вяхиреву в Топ-5 лучших гандболисток мира.
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