«Для меня это неприемлемо». Вяхирева — о том, к чему так и не смогла привыкнуть в Норвегии

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, 6-кратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд» Анна Вяхирева рассказала, к чему до сих пор не может привыкнуть в Норвегии.

«К тому, что у норвежцев горячий приём пищи — исключительно на ужин. А на завтрак и обед спокойно ограничиваются сэндвичем. Для меня это неприемлемо. С супами тут тоже проблема. В ресторане, который специализируется на местной кухне, их практически не найти. Надо идти во французский или азиатский. Либо дома варить. Я предпочитаю второй вариант», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».

Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре норвежское издание TV2 включило Вяхиреву в Топ-5 лучших гандболисток мира.