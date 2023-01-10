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Вяхирева: несколько лет назад в Японии угостили «столетним яйцом». Пробовать не рискнула

Вяхирева: несколько лет назад в Японии угостили «столетним яйцом». Пробовать не рискнула
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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева рассказала об экзотическом угощении, которое ей однажды предложили в Японии.

«Я не из тех, кто стремится к кулинарным экспериментам. Если что-то смущает — не притронусь. Например, несколько лет назад в Японии организаторы турнира угостили «столетним яйцом». Это такой местный деликатес. Попробовать не рискнула. Ни вид, ни запах доверия не внушали. Даже страшно представить, какое оно на вкус», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».

Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре издание TV2 включило Вяхиреву в топ-5 лучших гандболисток мира.

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