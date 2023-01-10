Вяхирева: несколько лет назад в Японии угостили «столетним яйцом». Пробовать не рискнула

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева рассказала об экзотическом угощении, которое ей однажды предложили в Японии.

«Я не из тех, кто стремится к кулинарным экспериментам. Если что-то смущает — не притронусь. Например, несколько лет назад в Японии организаторы турнира угостили «столетним яйцом». Это такой местный деликатес. Попробовать не рискнула. Ни вид, ни запах доверия не внушали. Даже страшно представить, какое оно на вкус», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».

Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре издание TV2 включило Вяхиреву в топ-5 лучших гандболисток мира.