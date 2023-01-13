Голкипер принёс Ирану историческую победу на ЧМ, забыв на матч футболку со своим именем

Вратарь сборной Ирана Мохаммад Сиавошишахенаяти принёс своей команде первую в истории победу на групповом этапе чемпионата мира, забыв взять на матч футболку со своим именем.
Иран в группе А обыграл команду Чили со счётом 25:24. Мохаммад совершил 17 сейвов, отразив 43% бросков, несмотря на то что перед началом встречи ему пришлось изрядно поволноваться. Дело в том, что Сиавоши не нашёл в сумке футболку национальной команды со своей фамилией на спине. Голкипер провёл матч в форме, на которой было написано «Иран».
Фото: TV 2 SPORT
«У меня есть две футболки вратаря, но ту, что с моим именем, я забыл дома (смеётся). Надеюсь, что смогу надеть форму со своим именем в предстоящем матче.
Я так счастлив помочь своим товарищам по команде остаться в игре и одержать победу в матче с Чили. Я старался изо всех сил и очень доволен своими сейвами и исходом матча», — приводит слова Сиавоши TV2.
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