Американские гандболисты одержали первую в истории победу на ЧМ. Их тренер был удалён

Мужская сборная США по гандболу впервые в своей истории одержала победу на чемпионате мира.

Американцы неожиданно обыграли команду Марокко со счётом 28:27 (12:12) в рамках ЧМ-2023, который проходит на две страны – Швецию и Польшу. Обе сборные располагаются в группе G, куда также входят Хорватия и Египет.

Примечательно, что в историческом для своей команды матче тренер сборной США Роберт Хедин получил синюю карточку. Судьи наказали его за эпизод, произошедший за шесть минут до конца встречи: Роберт нажал на кнопку тайм-аута за доли секунды до того, как его команда потеряла мяч. Это противоречит правилам игры. Синяя карточка – одно из суровых наказаний в гандболе. Хедина удалили с матча, он досматривал его в подтрибунном помещении.

«У нас были проблемы с игрой в атаке, поэтому я решил взять тайм-аут. Но в момент, когда я нажимал кнопку, мы потеряли мяч. Я думаю, это очень строгое наказание, потому что я не видел момент потери мяча», — приводит слова тренера TV2.