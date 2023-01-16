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Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 15 января, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 15 января, турнирная таблица
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На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 2-го тура в группах E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 2-й тур

Группа E

Германия — Сербия 34:33 (19:17)

Катар — Алжир 29:24 (12:11)

Группа F

Северная Македония — Нидерланды 24:34 (11:18)

Норвегия — Аргентина 32:21 (16:12)

Группа G

Египет — Марокко 30:19 (13:9)

Хорватия — США 40:22 (20:10)

Группа H

Бельгия — Тунис 31:29 (17:16)

Дания — Бахрейн 36:21 (16:9)

Турнирная таблица ЧМ по гандболу среди мужских команд

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.

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