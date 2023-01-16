Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 15 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 2-го тура в группах E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 2-й тур
Группа E
Германия — Сербия 34:33 (19:17)
Катар — Алжир 29:24 (12:11)
Группа F
Северная Македония — Нидерланды 24:34 (11:18)
Норвегия — Аргентина 32:21 (16:12)
Группа G
Египет — Марокко 30:19 (13:9)
Хорватия — США 40:22 (20:10)
Группа H
Бельгия — Тунис 31:29 (17:16)
Дания — Бахрейн 36:21 (16:9)
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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