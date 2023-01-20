Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 19 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В четверг, 19 января, прошли матчи 1-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой этап

Группа III

Катар — Нидерланды – 30:32.

Германия — Аргентина – 39:19.

Норвегия — Сербия – 31:28.



Группа IV

США — Бахрейн – 27:32.

Египет — Бельгия – 33:28.

Дания — Хорватия – 32:32.



Президентский кубок

Алжир – Северная Македония – 25:40.

Марокко — Тунис – 25:30.

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.