С экс-депутата Госдумы и заслуженного тренера РФ Павловой сняли двухлетнюю дисквалификацию

Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) снял дисквалификацию с бывшего депутата Госдумы и заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Ольги Павловой.



Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в прошлом году дисквалифицировал Павлову на два года, начиная с 4 августа 2022 года, за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещённой субстанцией или методом).



РУСАДА обвиняло Павлову в том, что, являясь тренером, она приобрела у другого тренера по лёгкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещённые в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечён к уголовной ответственности.



«Её дисквалифицировал дисциплинарный антидопинговый комитет на два года в соответствии с антидопинговыми правилами, якобы действующими на 2011 год. Когда наши юристы готовили позицию, мы доказывали, что на тот момент антидопинговые правила не действовали — они были утверждены приказом Минспорта, но не вступили в силу. Не действовал тот акт, в нарушении которого её обвиняли. Кроме этого, наши юристы доказывали, что РУСАДА не смогло на достаточном уровне доказать, что Павлова нарушила антидопинговые правила», — приводит «Матч ТВ» слова спортивного юриста Анны Анцелиович.



Павлова была депутатом Госдумы VII созыва (2016–2020), она является заслуженным тренером России по лёгкой атлетике, удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010 год).