Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 21 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В субботу, 21 января, пройдут матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 11-го игрового дня.



17:30 мск. Группа III. Сербия — Аргентина



17:30 мск. Группа IV. Бахрейн — Египет



17:30 мск. Президентский кубок. Алжир — Марокко



20:00 мск. Группа III. Катар — Норвегия



20:00 мск. Группа IV. Хорватия — Бельгия



20:00 мск. Президентский кубок. Северная Македония — Тунис



22:30 мск. Группа III. Нидерланды — Германия



22:30 мск. Группа IV. США — Дания



Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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