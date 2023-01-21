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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 21 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 21 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В субботу, 21 января, пройдут матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыграют места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 11-го игрового дня.

17:30 мск. Группа III. Сербия — Аргентина

17:30 мск. Группа IV. Бахрейн — Египет

17:30 мск. Президентский кубок. Алжир — Марокко

20:00 мск. Группа III. Катар — Норвегия

20:00 мск. Группа IV. Хорватия — Бельгия

20:00 мск. Президентский кубок. Северная Македония — Тунис

22:30 мск. Группа III. Нидерланды — Германия

22:30 мск. Группа IV. США — Дания

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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