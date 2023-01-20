Гандболист сборной США получил синюю карточку за укус соперника
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Матч второго группового этапа чемпионата мира по гандболу между сборными США и Бахрейна запомнился скандальным инцидентом.
На 40-й минуте матча американец Пол Скорупа получил синюю карточку и был удалён с поля за то, что укусил соперника за руку.
Напомним, Международная федерация гандбола (IHF) утвердила внедрение синих карточек 1 июля 2016 года. Данный судейский элемент был разработан на случай особо грубых нарушений правил с обязательным занесением случившегося в протокол. Это может повлечь за собой разбирательство дисциплинарного комитета и наложение дополнительных санкций на игрока, нарушившего правила. Игрок, получивший синюю карточку, удаляется с поля.
Матч завершился со счётом 32:27 в пользу сборной Бахрейна.
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