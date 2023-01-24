ЦСКА уступил «Виктору» в матче за лидерство в гандбольной Суперлиге

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги.
В центральной встрече игрового дня московский ЦСКА на своей площадке потерпел поражение от ставропольского «Виктора» со счётом 31:33. В составе победителей девять раз отличился Сергей Болотин, шесть раз — Иван Некрасов, пять мячей на счету Никиты Ильтинского. У ЦСКА самым результативным стал Дмитрий Киселёв, отправивший в ворота соперника 13 мячей.
«Виктор» догнал по очкам «Чеховских медведей» (по 22 очка), но по дополнительным показателям вышел на первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 20 очками остался на третьей позиции. На четвёртом месте, также с 20 очками, располагаются «Пермские медведи».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Пермские медведи» — «Динамо» (Астрахань) – 29:29 (14:16).
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Акбузат» (Уфа) – 39:28 (16:14).
ЦСКА (Москва) – «Виктор» (Ставрополь) – 31:33 (16:16).
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