В Vegas Крокус Сити прошли мастер-классы и игры вслепую с участием мировых гроссмейстеров

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры провели сеансы одновременной игры на 44 досках и приняли участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие прошло в рамках турнира «Шахматные звёзды – 2023». Спортсмены сыграли с детьми, участвующими в турнире.



Единственным победителем среди детей стал Тимофей Коновалов. Восьмилетний спортсмен блестяще выиграл эндшпиль у Раунака Садхвани и Санана Сюгирова. Последним закончил свою партию фаворит детского турнира, участник группы до девяти лет Лука Тыртышников. Юный спортсмен достойно сражался один на один с Теймуром Раджабовым, но победу в партии одержал гроссмейстер.



Победителями игр вслепую стали Александр Грищук и Франсиско Вальехо. Испанскому шахматисту хватило 15 минут, чтобы одолеть своих соперников. У Грищука борьба была более упорной, но в результате спортсмену удалось одержать победу.



В турнире «Шахматные звёзды – 2023» принимают участие десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева, а также сто юных шахматистов — победителей детских отборочных этапов.