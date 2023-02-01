В МИД отреагировали на создание коалиции против возвращения России в мировой спорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об идее создания коалиции стран Европы во главе с Польшей и Великобританией против участия сборных России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые публично не поддерживали СВО.

«Идея Томаса Баха о возможности допуска россиян, обусловленная очевидно неприемлемыми для нашей страны требованиями, для отдельных стран показалась слишком мягкой. За что он подвергся жёсткой критике, например, со стороны министра спорта Польши Камиля Бортничука. Поляк не только отметился антироссийскими заявлениями, но заявил о планах по созданию коалиции против участия сборных команд России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года. Это что-то идущее просто в противоход мировому спорту, когда внутри мирового спорта выстраивается коалиция по недопущению спортсменов из других стран.

Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам. Вы с ужасом увидели, что спорт возродился заново и с новой силой на постсоветском пространстве», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».