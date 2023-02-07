РУСАДА выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил в январе 2023 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о 10 случаях возможных нарушений антидопинговых правил в первом месяце нынешнего года.



«В январе 2023 года РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит слова представителя пресс-службы антидопингового агентства ТАСС.



За весь 2022 год РУСАДА выявило 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.



Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты смогут вернуться на международные старты при соблюдении строгих условий. Право на участие в соревнованиях будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. Ранее российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.