Яна Егорян: мне не будет обидно, если я не поеду на Олимпиаду

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян высказалась о ситуации с возможным недопуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

«Честно говоря, мне не будет обидно, если лично я не поеду на Олимпиаду. Причём вне зависимости — не отберусь я или просто не пустят. В силу возраста, в силу того, что уже удачно пройдена одна Олимпиада, в силу того, что я счастливая мама, счастливая жена. Ты должен всегда держать в голове, что да, спорт — это хорошо, тебе там нравится, ты получаешь от этого удовольствие, но, к сожалению, жизнь может так сложиться, что по щелчку пальца всё это может закончиться.

Мы, спортсмены, маленькие люди. От нас ничего не зависит. Мы должны просто ровно сидеть и ждать. К сожалению, так. Потому что, как бы мы ни рвались, как бы мы ни хотели поехать, если на другом уровне будет решаться, что мы должны остаться здесь, в России и никуда не поехать, значит, им лучше знать, почему так», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».