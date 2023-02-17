Яна Егорян ответила на вопрос, болезненны ли удары в фехтовании
Поделиться
Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян ответила на вопрос, больно ли получать удары саблей.
«Есть такое понятие, как лёгкая и тяжёлая рука. Есть девочки, которым не нужно замахиваться, но они тебя слегка ударят, и появляются синяки. У меня лёгкая рука, но это только я так считаю (улыбается). Если собрать сборную нашей страны, они скажут, что нет. Мы постоянно все в синяках, каждый день, причём даже на ногах остаются синяки, потому что и по ногам попадает со всей силы. Но мы уже привыкли, уже не больно, внимания на это не обращаем», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».
Яна Егорян выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год).
Новость по темеЯна Егорян: мне не будет обидно, если я не поеду на Олимпиаду
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
23:56
-
23:21
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:13
-
21:58
-
21:37
-
20:41
-
16:42
-
14:43
-
14:22
-
14:15
-
13:59
-
12:15
-
10:55
-
00:34
- 16 февраля 2023
-
22:02
-
19:57
-
15:35
-
12:47
-
12:38
-
10:48
-
01:18
- 15 февраля 2023
-
21:20
-
16:15
-
16:04
-
15:38
-
09:43
- 14 февраля 2023
-
20:24
-
16:47
-
14:09
-
13:40
-
11:54
-
11:47
Партнерский контент