Яна Егорян ответила на вопрос, болезненны ли удары в фехтовании

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян ответила на вопрос, больно ли получать удары саблей.

«Есть такое понятие, как лёгкая и тяжёлая рука. Есть девочки, которым не нужно замахиваться, но они тебя слегка ударят, и появляются синяки. У меня лёгкая рука, но это только я так считаю (улыбается). Если собрать сборную нашей страны, они скажут, что нет. Мы постоянно все в синяках, каждый день, причём даже на ногах остаются синяки, потому что и по ногам попадает со всей силы. Но мы уже привыкли, уже не больно, внимания на это не обращаем», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».

Яна Егорян выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год).