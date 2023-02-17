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Яна Егорян рассказала, почему практически не тренировалась во время Олимпиады 2016 года

Яна Егорян рассказала, почему практически не тренировалась во время Олимпиады 2016 года
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Российская фехтовальщица Яна Егорян рассказала, почему практически не тренировалась во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, на которых выиграла две золотые медали.

«Я приняла такую логику: «Яна, ты 15 лет работала, и если ты сейчас будешь как сумасшедшая пытаться придумать новый приём, улучшить дыхание или скорость… Открой глаза, успокойся. Всё, что ты могла сделать, ты уже сделала. Сейчас просто наслаждайся, когда ты ещё можешь оказаться в Рио? Я, собственно, так и делала, действительно наслаждалась жизнью эти две недели, которые мы находились в Рио, загорала, взяла с собой кучу платьев, купальников, шлёпки, украшения, очки… Для того чтобы у меня воспоминания с Олимпиады остались самыми приятными», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».

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