Призёр ОИ-2020 в толкании ядра американка Сондерс дисквалифицирована до февраля 2024 года

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио в толкании ядра американская легкоатлетка Рейвен Сондерс дисквалифицирована до февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).
Причиной отстранения спортсменки стал отказ от прохождения тестирования на наркотики. Наказание за подобное нарушение — дисквалификация на 12 месяцев. Сообщается, что отказ в этом случае означает подачу неверно заполненных документов, что может препятствовать работе допинг-контроля. Сондерс не предоставила информацию о своём местонахождении 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года.
«Спортсменка взяла на себя полную ответственность за неоднократное сокрытие своего местонахождения. Она использует время дисквалификации, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье и заниматься подготовкой к Олимпийским играм в Париже», — говорится в заявлении USADA.
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