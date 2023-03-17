В Подмосковье приступили к сносу всесезонного горнолыжного комплекса

В подмосковном Красногорске начали сносить единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком».
Комплекс окружили железным забором и приступили к проведению работ внутри здания. На информационном щите, размещённом на заборе, сообщается, что работы по сносу горнолыжного комплекса будут завершены в октябре 2023 года.
«По требованию кредиторов и с учётом указаний органов государственной власти была проведена независимая техническая экспертиза ВГК «Снежком». По её результатам кредиторами было принято решение прислушаться к рекомендациям экспертов и произвести демонтаж объекта, так как его дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна», — приводит слова конкурсного управляющего объекта Романа Носова «ТВЦ».
Пока неизвестно, что в дальнейшем появится на этом месте. Ранее появилась информация, что жители окрестных домов начали выставлять свои квартиры на продажу.
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