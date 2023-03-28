Российским спортсменам запретят спонсорский брендинг отечественных компаний и регионов

Сегодня, 28 марта, в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором глава организации Томас Бах рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на определённых условиях.
По итогам заседания одним из таких условий стал запрет для российских и белорусских спортсменов на демонстрацию любых коммерческих и некоммерческих эмблем/субъектов, связанных с Россией и (или) Беларусью.
Ряд стран выступили против решения Баха допустить россиян и белорусов к международным стартам, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась.
- 28 марта 2023
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