Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российским спортсменам запретят спонсорский брендинг отечественных компаний и регионов

Российским спортсменам запретят спонсорский брендинг отечественных компаний и регионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором глава организации Томас Бах рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на определённых условиях.

По итогам заседания одним из таких условий стал запрет для российских и белорусских спортсменов на демонстрацию любых коммерческих и некоммерческих эмблем/субъектов, связанных с Россией и (или) Беларусью.

Ряд стран выступили против решения Баха допустить россиян и белорусов к международным стартам, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась.

Материалы по теме
МОК объявил требования к форме российских спортсменов на международных турнирах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023