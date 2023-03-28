Кафельников: МОК сделал шаг навстречу, дав возможность участвовать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Ранее Поздняков отметил, что, с учётом критериев допуска россиян к международным стартам, названных Международным олимпийском комитетом (МОК), теннис может стать единственным видом спорта, где продолжат выступать россияне.
«Не думаю, что теннисисты окажутся единственными россиянами на международных соревнованиях и Олимпиаде. Большая проблема есть только с командными видами спорта. Моё мнение в том, что МОК сделал шаг нам навстречу. У тенниса вообще идеальная история. Вопрос стоял о других видах спорта. Сегодня президент МОК дал возможность участвовать в нейтральном статусе.
Что касается истории с военными, мне кажется, что запрет распространяется на действующих офицеров, а не на простых спортсменов. Другой вопрос, правильно это или нет. Вряд ли будет запрет для тех, кто просто тренируется и выступает в ЦСКА и «Динамо», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».
- 28 марта 2023
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