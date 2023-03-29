Гандболистки ЦСКА сыграют с «Ладой»

В это воскресенье, 2 апреля, ЦСКА примет тольяттинскую «Ладу» в рамках женской гандбольной Суперлиги.
«Лада» была основана в 1998 году. Клуб является шестикратным чемпионом России (2002-2006, 2008), обладателем Кубка России (2006), победителем Кубка обладателей Кубков (2002), финалистом Лиги чемпионов (2007) и двукратным обладателем Кубка ЕГФ (2012, 2014).
На данный момент армейские гандболистки не потерпели ни одного поражения и возглавляют турнирную таблицу с максимально возможными 66 очками в 33 матчах. «Лада» с 47 очками расположилась на четвёртой строчке.
Встреча пройдёт в Москве на площадке ВА «Динамо», по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13. Начало матча — в 16:00.
Всех зрителей будет ждать захватывающий гандбол, а также розыгрыши призов и подарков. Билеты вы можете приобрести по ссылке.
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