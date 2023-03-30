Глава белорусских легкоатлетов Иван Тихон: хотим выступать только под своим флагом

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в метании молота, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Иван Тихон прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске белорусов и россиян на международные соревнования.

«Мы хотим выступать только под своим флагом. Спорт — это сфера, которая должна объединять и созидать, делать мир более добрым, дружелюбным и сплочённым. Спортсмены высказали это мнение, и в прошлом году мы отправили его во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию. В письме подчёркивали, что не согласны с решением об отстранении, поскольку не нарушали никаких правил, не делали ничего плохого, и настаивали на том, что хотим представлять свою страну с национальной символикой, выступать в костюмах, демонстрирующих нашу принадлежность к Республике Беларусь. Какие-то другие условия, я считаю, неприемлемы, поскольку являются ущемлением прав спортсмена и человека.

Мы сказали, что остаёмся при своём мнении и готовы рассматривать предложения о допуске наших спортсменов. Пока официального письма, в котором они изложены, мы не получили. Ждём: только изучив его, сможем принимать дальнейшие решения», — приводит слова Тихона «Беларусь сегодня».