Валентина Родионенко: гимнасты не будут принимать участия в ОИ при условиях МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не примут участия в Олимпийских играх на тех условиях, которые рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК).
Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов россиян, которые активно не поддерживают спецоперацию и не связаны с вооружёнными силами или органами безопасности. При этом речь идёт только об индивидуальных спортсменах, а не командах.
«Я буду отвечать только за гимнастику. Хоть сейчас и ведутся всевозможные консультации с ОКР, с Министерством спорта, я могу с полной уверенностью заявить, что наши гимнасты не будут принимать участия в Олимпийских играх при таких условиях. Никто из гимнастов не согласится предать свою Родину!» — заявила Родионенко RT.
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