Гроссмейстер Сергей Шипов: надеюсь, призовой $ 1 млн останется у Яна Непомнящего

Известный российский гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов высказался о призовых грядущего матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
«$ 1 млн – окупает затраты на подготовку, $ 100 тыс. – нет, потому что специалисты работают серьёзные. Они же просто прекращают играть, заниматься другими делами, полностью уходят в работу, а это длится полгода-год – это огромные расходы. Но миллиона хватит точно. С другой стороны, я очень надеюсь, что этот миллион должен остаться у самого Яна и стать для него опорой по жизни: ему надо дальше жить, детей растить. Очень надеюсь, что спонсоры взяли на себя главные затраты по подготовке и сам Ян из своего кармана совсем уж весь приз не раздаст», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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