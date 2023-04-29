Люка Бресель стал первым финалистом чемпионата мира по снукеру

Десятый номер мирового рейтинга бельгийский снукерист Люка Бресель стал первым финалистом чемпионата мира по снукеру, который проходит на арене «Крусибл» в Шеффилде. В полуфинале Бресель обыграл 20-летнего китайца Сы Цзяхуэя, занимающего 80-е место в рейтинге, со счётом 17:15. Напомним, именно Бресель в четвертьфинале остановил защищавшего титул семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О’Салливана.

Второй финалист определится в противостоянии англичан Марка Аллена и Марка Селби. Перед заключительной сессией впереди Селби – 11:10. Партия проходит до 17 выигранных одним из соперников фреймов.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.