Марк Селби вышел в финал чемпионата мира по снукеру

Снукерист из Англии Марк Селби, занимающий второе место в рейтинге лучших снукеристов мира, победил Марка Аллена, находящегося на 3-й строчке мирового рейтинга, в полуфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Матч завершился со счётом 17:15.

В финале 39-летний Селби встретится с представителем Бельгии Люкой Бреселем, занимающим десятую строчку в мировом рейтинге.

28-летний Бресель накануне обыграл в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру Си Цзяхуэя, располагающегося на восьмидесятой строчке рейтинга, а в четвертьфинале оказался сильнее действующего чемпиона мира в лице Ронни О`Салливана.

Финал пройдёт 30 апреля, играть спортсмены будут до восемнадцати побед. Начало — в 12:00 мск.