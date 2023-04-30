Марк Селби вышел в финал чемпионата мира по снукеру
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Снукерист из Англии Марк Селби, занимающий второе место в рейтинге лучших снукеристов мира, победил Марка Аллена, находящегося на 3-й строчке мирового рейтинга, в полуфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Матч завершился со счётом 17:15.
В финале 39-летний Селби встретится с представителем Бельгии Люкой Бреселем, занимающим десятую строчку в мировом рейтинге.
28-летний Бресель накануне обыграл в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру Си Цзяхуэя, располагающегося на восьмидесятой строчке рейтинга, а в четвертьфинале оказался сильнее действующего чемпиона мира в лице Ронни О`Салливана.
Финал пройдёт 30 апреля, играть спортсмены будут до восемнадцати побед. Начало — в 12:00 мск.
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