Украинский дзюдоист — о бойкоте ЧМ: в чём разница между нами и сборной по футболу?

Украинский дзюдоист Богдан Ядов высказался о бойкоте его страной чемпионата мира из-за допуска российских и белорусских дзюдоистов к международным соревнованиям.

«Не буду писать о решениях международной федерации, но у меня есть вопросы к нашему министерству и господину министру… Мы не едем на чемпионат мира, но, господин министр, в чём разница между нами и сборной по футболу, я единственный из сборной, кто попадает в топ-рейтинг, и не могу попасть с ними в финальную часть, так почему они продолжают выступать, а я не еду?

Но если не будем говорить обо мне, у ребят в весовой категории 60 кг вообще нет их, то они никак не могут с ними встретиться… Так объясните, в чём разница между нашей сборной и Элиной Свитолиной и другими теннисистами, в чём разница между нами и сборной по футболу? Наверное, я знаю, в чём разница.

Я люблю свою страну, и я понимаю, что это верное решение, но почему оно не касается всех, понять не могу…» — приводит слова Ядова «Трибуна.ua» со ссылкой на соцсети дзюдоиста.