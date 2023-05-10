«Провокация». Журова — об инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инцидент, произошедший на чемпионате мира по дзюдо. Организаторы соревнования решили запретить болельщикам присутствовать на трибунах с георгиевскими лентами на одежде.

«Три болельщика, посетившие чемпионат мира с георгиевскими лентами на одеждах, попали на фотографию, которая была размещена в соцсетях чемпиона по борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка. Вскоре организаторы вывели этих зрителей с трибун после отказа снять ленты.

Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где ещё остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось ещё даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась.

Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, что опасаются того, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго ещё мир это всё будет терпеть», — приводит слова Журовой ТАСС.