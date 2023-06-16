Дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзу турнира «Большого шлема» в Астане
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Российская дзюдоистка Кристина Дудина, выступающая в нейтральном статусе, стала бронзовым призёром международного турнира серии «Большого шлема», который стартовал в Астане (Казахстан). Соревнования являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг 18-летняя Дудина победила 21-летнюю Галию Тынбаеву из Казахстана. Победительница Спартакиады Дудина дебютировала на соревнованиях столь высокого уровня и всю схватку действовала первым номером, а завершила встречу эффективным броском, который судьи оценили на «ваза-ари».
Победительницей в этой весовой категории стала итальянка Ассунта Скутто, серебряным призёром — испанка Лаура Мартинес.
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