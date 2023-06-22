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Олимпийский чемпион и рекордсмен мира Милак пропустит ЧМ по водным видам спорта — 2023

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира Милак пропустит ЧМ по водным видам спорта — 2023
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Обладатель золотой медали Игр-2020 на дистанции 200 м баттерфляем и серебряной на 100 м баттерфляем Криштоф Милак не сможет выступить на чемпионате мира по водным видам спорта – 2023 в Фукуоке, сообщила Венгерская федерация плавания.

Спортсмен заявил, что он физически и морально не готов к соревнованиям на самом высоком уровне. 23-летний Милак планирует отдохнуть этим летом, прежде чем вернуться к выступлениям.

Пловец победил на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем на домашнем чемпионате мира в Будапеште в июне прошлого года. При этом на двухсотметровке он установил новый мировой рекорд – 1.50,34. На этой дистанции он также выигрывал золото ЧМ в 2019-м.

В этом году Милак является лидером сезона на дистанции 200 м баттерфляем и делит третье место в рейтинге на 100 м баттерфляем.

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