Йонас Вингегор объявил, что выступит на «Вуэльте»

Датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Jumbo-Visma, подтвердил своё участие в элитной испанской многодневке «Вуэльта», которая пройдёт с 26 августа по 17 сентября.

Вингегор в данный момент готовится стать победителем многодневки «Тур де Франс». После 20 этапов датчанин является лидером общего зачёта соревнований. Сегодня, 23 июля, состоится финальный этап «Тур де Франс». Велогонщики проедут по маршруту с финишем на Елисейских Полях.

Общий зачёт «Тур де Франс» после 20 этапов

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79:16.38.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 7.29.

3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +10.56.

4. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) +12.23.

5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +12.57.

6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious) +13.27.