Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Йонас Вингегор объявил, что выступит на «Вуэльте»

Йонас Вингегор объявил, что выступит на «Вуэльте»
Комментарии

Датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Jumbo-Visma, подтвердил своё участие в элитной испанской многодневке «Вуэльта», которая пройдёт с 26 августа по 17 сентября.

Вингегор в данный момент готовится стать победителем многодневки «Тур де Франс». После 20 этапов датчанин является лидером общего зачёта соревнований. Сегодня, 23 июля, состоится финальный этап «Тур де Франс». Велогонщики проедут по маршруту с финишем на Елисейских Полях.

Общий зачёт «Тур де Франс» после 20 этапов

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79:16.38.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 7.29.
3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +10.56.
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) +12.23.
5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +12.57.
6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious) +13.27.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион доехал этап «Тур де Франс» со сломанным коленом. Вот это сила духа!
Олимпийский чемпион доехал этап «Тур де Франс» со сломанным коленом. Вот это сила духа!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023