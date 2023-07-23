Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 24 июля
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В понедельник, 23 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), в соревнованиях начнутся четвертьфинальные стадии.
Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 24 июля
Четвертьфинал и классификация, женщины
Матч за 15-е место. Проигравший W25 – Проигравший W26 (W31).
Матч за 13-е место. Победитель W25 – Победитель W26 (W32).
Матч за 9-12-е места. Проигравший W27 – Проигравший W29 (W33).
Матч за 9-12-е места. Проигравший W28 – Проигравший W30 (W34).
Четвертьфинал 1. Победитель группы A – Победитель W29 (W35).
Четвертьфинал 2. Победитель группы B – Победитель W30 (W36).
Четвертьфинал 3. Победитель группы C – Победитель W27 (W37).
Четвертьфинал 4. Победитель группы D – Победитель W28 (W38).
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