Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 24 июля

В понедельник, 23 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), в соревнованиях начнутся четвертьфинальные стадии.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 24 июля

Четвертьфинал и классификация, женщины

Матч за 15-е место. Проигравший W25 – Проигравший W26 (W31).

Матч за 13-е место. Победитель W25 – Победитель W26 (W32).

Матч за 9-12-е места. Проигравший W27 – Проигравший W29 (W33).

Матч за 9-12-е места. Проигравший W28 – Проигравший W30 (W34).

Четвертьфинал 1. Победитель группы A – Победитель W29 (W35).

Четвертьфинал 2. Победитель группы B – Победитель W30 (W36).

Четвертьфинал 3. Победитель группы C – Победитель W27 (W37).

Четвертьфинал 4. Победитель группы D – Победитель W28 (W38).