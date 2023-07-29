Егорян — о Харлан: молодец, добилась, что поедет на Олимпиаду, ничего для этого не делая

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян резко высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке Ольге Харлан вне зависимости от её выступления в квалификационных соревнованиях.
Накануне Харлан была дисквалифицирована в личном турнире чемпионата мира за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей в нейтральном статусе. Это лишило украинку возможности набрать необходимые рейтинговые очки.
«Харлан пиарится как может, максимально строит из себя бедную и несчастную. Круто, она молодец, добилась того, что поедет на Олимпиаду, ничего для этого не делая. Думаю, что она этого и добивалась, набивается известность и популярность благодаря этой ситуации. Псевдопатриотка, которая живёт в Италии.
Нарушает ли это спортивный принцип? У нас, если дело касается Харлан, то никаких принципов нет. А если российских спортсменов, то по-другому», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».
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