Колесников получит 2 млн рублей за выступления на Кубке России, превзошедшие итоги ЧМ

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр в Токио Климент Колесников получит 2 млн рублей по итогам своего выступления на Кубке России в Казани. Спортсмен уже дважды превзошёл результаты, показанные иностранными атлетами на чемпионате мира в Японии.

Сегодня, 30 июля, экс-рекордсмен мира из США Хантер Армстронг проплыл дистанцию 50 метров на спине за 24,05 и стал чемпионом мира. У Климента Колесникова результаты на Кубке России на аналогичной дистанции выше, причём как в финале (23,68), так и в полуфинале (23,55), в котором российский пловец установил новый мировой рекорд.

Напомним, перед стартом Кубка России глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что пловцам, которые смогут повторить или превзойти на турнире результаты, показанные на чемпионате мира, будет выплачено по 1 млн рублей.