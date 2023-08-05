Депутат Затулин ответил, нужно ли Исинбаеву лишать российского гражданства

Депутат Государственный думы пяти созывов и один из крупнейших в России специалистов по международным отношениям Константин Затулин оценил скандальные высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание.
«То, что Исинбаева сказала, никак не может украсить ей жизненный путь. Можно догадываться, было ли это сделано специально, чтобы продлить её полномочия в МОК, или просто по недомыслию. Но уважение к ней у многих наверняка потеряно.
Исинбаева живёт за пределами России. Насколько я понимаю, в Испании. При этом она должна была понимать, что её заявление подводит черту под её популярностью для большинства людей в России. Можно предположить, что она сознательно намерена строить свою жизнь в отрыве от Родины. Это выбор, за который, я уверен, сама жизнь отомстит. Вмешиваться в это со стороны нет ни смысла, ни возможности. Со всем хорошим и плохим, что есть внутри, человек всегда остаётся один на один с богом. И будет нести ответственность перед ним.
Надо ли лишать гражданства за измену? Нет. Наказывать надо. Но лишать гражданства – значит списывать с себя, с общества, с государства всякую ответственность за людское грехопадение. Забыть о том, как сами рукоплескали, создавали кумира, приносили державное достоинство в жертву суетным личным амбициям. Насколько мне известно, вытащили ту же Исинбаеву из допингового скандала, упросили МОК.
В конце концов, гражданства не лишают даже убийц и маньяков. В годы перестройки предатель генерал Калугин был избран на «ура» народным депутатом СССР от Краснодарского края. Забыть об этом – повторить опыт», — приводят слова Затулина «Губернские вести».
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